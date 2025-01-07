Ordu’da işçi elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İHA
Ordu’da işçi elektrik akımına kapıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 yaşındaki Zihni Özcan, tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Ordu Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Zihni Özgan (29), arızalanan buharlı ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Özgan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Özgan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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