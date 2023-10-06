Ordu’da kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Olay, ilçeye bağlı Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jdanarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda ekipler, İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T.'yi (42), izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede ve şüpheli 12 şahsın üzerinde yapılan aramada 1 kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca mermisi, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 taşınabilir şarj cihazı, kafa feneri, pusula, 21 çeşitli kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., Y.K., O.K. ile O.K. serbest bırakıldı. S.S., M.M., S.K., E.K., E.Ö., Y.D. , İ.K. ve M.T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

