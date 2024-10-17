Ordu’da kaya düşme tehlikesine karşı konutları boşaltma kararı

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Dışkaya Mahallesi'nde bulunan kayaların mahalle yolunu ve alttaki konutların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle AFAD, 27 konutun geçici tahliyesine ve mahalle ile grup yollarının ulaşıma kapatılmasına karar verdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Afet Müdürlüğü tarafından başlatılan güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaya, Dışkaya Mahallesi'nde yaşanan kaya düşme tehlikesine karşı AFAD'ın acil bir çalışma başlattığını belirtti.

Aşınma nedeniyle risk altında olan kayalıkların düşme olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, bölgeye ulaşımın güvenliği için tedbirler alındığını ifade eden Başkan Kaya, "İl Afet Müdürlüğü tarafından Dışkaya kayalıklarının aşınmadan kaynaklanan düşme tehlikesine karşı bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda güvenlik tedbirleri alınarak Dereyolu-Dışkaya-Yokuşdibi güzergahı her iki yönden ulaşıma kapatılmıştır" dedi.

İlerleyen tarihlerde risk altındaki konutların geçici olarak boşaltılacağını belirten Kaya, Dışkaya Mahallesi'nden geçmek zorunda kalan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Aynı güzergah üzerinden seyahat edenlerin Dereyolu-Harami Oluklu istikametini kullanmaları gerekir" ifadesini kullandı.