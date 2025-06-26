Ordu’da korkunç kaza: Kamyonet 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: İki ölü!

Ali Yazan-Ordu /YENİÇAĞ

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası Kaleboynu mevkiinde dün yaşanan trafik kazasında, Ordu Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü Başkanı Muammer Çelebi’nin babası 80 yaşındaki Dursun Ali Çelebi ile 75 yaşındaki Cevat Günkaya yaşamını yitirdi. Yaşlı adamların bulunduğu kamyonetin orman yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Kabadüz Belediye Meclis Üyesi Serdar Şimşek’in aktardığına göre, Dursun Ali Çelebi ve Cevat Günkaya, dün saat 15.15 civarında Turnalık’taki güvenlik kameralarında son kez görüntülendi. Yayladaki evlerinin yakınındaki ormanlık alana gezmeye gittikleri öğrenilen iki yaşlı adamın akşam dönmemesi üzerine eşleri jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

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İhbar üzerine Kabadüz ve Yokuşdibi Jandarma ekipleri ile bölge sakinlerinin başlattığı arama çalışmaları sonucu kamyonet, gece saatlerinde Kaleboynu Mevkii’nde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde bulundu.

İncelemede, kazada Dursun Ali Çelebi ve Cevat Günkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, bu sabah saat 04.00’te uçurumdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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