Ordu’da maden çalışanlarına tepki. ‘Maden aranmasına karşıyız’

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da maden çalışanlarına tepki. ‘Maden aranmasına karşıyız’

Ordu’nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında maden çalışanlarının yaptıkları saha çalışmalarından rahatsız olan bölge halkı, madencilere tepki gösterdi. Vatandaşlar, “yaylalarımızda maden aranmasına karşıyız” dedi.

Murat Yılmaz / Ordu / YENİÇAĞ

Ordu'nun Aybastı ilçesi, Perşembe yaylasında uzun süredir maden çalışanlarının sahada nerelerde çalışma yaptıklarını bulmak için uğraşan vatandaşlar bugün büyük uğraşlar ve aramalar sonucu, Aybastı Perşembe yaylası ve Korgan yaylası arasında doğa harikası Menderesler'e 2 km uzaklıkta madenciler toprak numunesi alırken görüntülendi.

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-54.jpeg

Maden çalışanları bölgeye gelen gazetemizin temsilcisi ve vatandaşlardan rahatsız oldular. Çalışanlar ve vatandaşlar arasında geçen kısa konuşmada, vatandaşlar, "Tavrımız net yaylalarımız'da maden aranmasına karşıyız" dedi. Bu konuşma sonrası madenciler toplanarak bölgeyi terk ettiler.

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-54-1.jpeg

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-55-001.jpeg

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-54-002.jpeg

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-55-1-001.jpeg

whatsapp-image-2024-07-12-at-19-43-55-2-001.jpeg

Son Haberler
Ordu'da yol çöktü. Ulaşım tek şeride düştü Gündem
Ordu'da yol çöktü. Ulaşım tek şeride düştü
Milyonlarca emekliye 5 bin 233 lira ödenecek. Kök maaşlarda flaş değişiklik Ekonomi
Milyonlarca emekliye 5 bin 233 lira ödenecek. Kök maaşlarda flaş değişiklik
Beşiktaş'ın maçı iptal oldu. İşte nedeni Spor
Beşiktaş'ın maçı iptal oldu. İşte nedeni
Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi Ekonomi
Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi
UEFA'dan bir skandal karar daha Spor
UEFA'dan bir skandal karar daha
Jose Mourinho 11'ini açıkladı Spor
Jose Mourinho 11'ini açıkladı