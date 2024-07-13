Ordu’da maden çalışanlarına tepki. ‘Maden aranmasına karşıyız’

Murat Yılmaz / Ordu / YENİÇAĞ

Ordu'nun Aybastı ilçesi, Perşembe yaylasında uzun süredir maden çalışanlarının sahada nerelerde çalışma yaptıklarını bulmak için uğraşan vatandaşlar bugün büyük uğraşlar ve aramalar sonucu, Aybastı Perşembe yaylası ve Korgan yaylası arasında doğa harikası Menderesler'e 2 km uzaklıkta madenciler toprak numunesi alırken görüntülendi.

Maden çalışanları bölgeye gelen gazetemizin temsilcisi ve vatandaşlardan rahatsız oldular. Çalışanlar ve vatandaşlar arasında geçen kısa konuşmada, vatandaşlar, "Tavrımız net yaylalarımız'da maden aranmasına karşıyız" dedi. Bu konuşma sonrası madenciler toplanarak bölgeyi terk ettiler.