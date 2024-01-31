Ordu'da mahkeme kararıyla cami satılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da mahkeme kararıyla cami satılacak
Ordu'da mahkeme kararıyla satışa çıkarılan 5 dönümlük fındık bahçesinde ilginç detay ortaya çıktı. Bahçe sınırları içerisinde yer alan cami de bahçeyle birlikte satışa çıkarılmış oldu.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Altınordu’nun Boztepe Mahallesi Çorbacıoğlu mevkiinde Diyanet’e bağlı olan bir caminin arsası satışa çıkarıldı. Diyanet’in caminin olduğu arsanın tapusunu yıllardır alamadığı öğrenilirken, edinilen bilgilere göre, arsanın tapusu, araziyi camiye bağışlayan kişinin üzerinde kaldı. Hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi dava açıldı. Ordu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hissedarların başvurusu üzerine 5 dönüm 200 metre fındık bahçesini satışa çıkarttı. Satışa konu parseller üzerinde cami de yer alıyor.

Bilirkişi, fındık bahçesi için 650 bin 277 TL değer belirledi. Cami için bir değer belirlenmedi. Bilirkişi raporunda “Cami ve camiye ait abdesthane olarak kullanılan iki katlı bina kamu yapısı olarak değerlendirilmiş olup değeri satış bedeline eklenmemiş iş bu husus ihaleye katılacakların dikkatine sunulur" denildi.

Satış ihalesi Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Fındık bahçesini alacak kişi caminin yeni sahibi olacak. Caminin tapu probleminin nasıl çözüleceği ise bilinmiyor.

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