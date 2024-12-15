Ordu'da off-road ve trekking etkinliği

Karadeniz'in zorlu doğasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşadı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, off-road araçlarıyla zorlu parkurlar aşılırken, doğa yürüyüşçüleri de eşsiz manzaraların keyfini çıkardı.

​​​​​​​

Kulüp Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen etkinlik, büyük beğeni topladı.

​​​​​​​

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler hem sporun, hem de turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. Ünye'mizin doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

​​​​​​​ ​​​​​​​