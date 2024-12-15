Ordu'da off-road ve trekking etkinliği

Kaynak: İHA
Ordu'da off-road ve trekking etkinliği

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen off-road ve trekking etkinliği, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi.

Karadeniz'in zorlu doğasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşadı.

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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, off-road araçlarıyla zorlu parkurlar aşılırken, doğa yürüyüşçüleri de eşsiz manzaraların keyfini çıkardı.

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Kulüp Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen etkinlik, büyük beğeni topladı.

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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler hem sporun, hem de turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. Ünye'mizin doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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