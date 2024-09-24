Ordu'da okul müdürü yaşamına son verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da okul müdürü yaşamına son verdi

Ordu'nun Çatalpınar İlçesi Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar İlk-Ortaokul Müdürü Ahmet Çok geçirdiği elim bir olay sonrası yaşamına son verdi.

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ahmet Çok, okula gidiyorum diye evden ayrıldı ancak okula gitmedi. Okul Müdürü Ahmet Çok'un okula gelmemesi üzerine öğretmenler ailesini aradı.

Ailesi, Okul Müdürü Ahmet Çok'un cansız bedenini evin çatı katında buldu. Yaşamına son verdiği anlaşılan Ahmet Çok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Ordu Şubesine gönderildi.

Ahmet Çok'un daha önce Çatalpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı iki ay öncede Ortaköy Okuluna atandığı bildirildi.

Ahmet Çok yarın Çatalpınar'da toprağa verilecek

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