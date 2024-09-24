Ordu'da okul müdürü yaşamına son verdi

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ahmet Çok, okula gidiyorum diye evden ayrıldı ancak okula gitmedi. Okul Müdürü Ahmet Çok'un okula gelmemesi üzerine öğretmenler ailesini aradı.

Ailesi, Okul Müdürü Ahmet Çok'un cansız bedenini evin çatı katında buldu. Yaşamına son verdiği anlaşılan Ahmet Çok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Ordu Şubesine gönderildi.

Ahmet Çok'un daha önce Çatalpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı iki ay öncede Ortaköy Okuluna atandığı bildirildi.

Ahmet Çok yarın Çatalpınar'da toprağa verilecek