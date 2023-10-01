Ordu’da otomobil uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin uçurumdan kumsala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ordu’da otomobil uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı

Kaza, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, Şuranur Ö.’nün kullandığı 52 AAL 686 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı.

aw043055-02.jpg Duvarın yıkılması sonucu otomobil uçurumdan düşerken, deniz kıyısında kumsalda ters dönerek durdu. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Miraysu G., Burcu G. ile Alime K. de yaralandı.

aw043055-03.jpg İhbar üzerine olay yerinse sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw043055-04.jpgYaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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