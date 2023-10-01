Ordu’da otomobil uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı

Kaza, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, Şuranur Ö.’nün kullandığı 52 AAL 686 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı.

Duvarın yıkılması sonucu otomobil uçurumdan düşerken, deniz kıyısında kumsalda ters dönerek durdu. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Miraysu G., Burcu G. ile Alime K. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinse sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

