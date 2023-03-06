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Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı

Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:20
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Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı

Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı
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Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde O.D. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, sürücü ile araçta bulunan B.D, B.K, O.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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