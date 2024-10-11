Ordu’da panik anları: İş makinesi yüklü tır bir anda alevler içerisinde kaldı

Yangın Eskikızılcakese Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi’ne iş makinesi taşıyan tırdan bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden tır sürücüsü kendisini hemen dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan yangın sırasında mahalle üzerinden geçen trafikteki diğer vatandaşların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tırın üzerindeki kepçenin de alev almaması için çabalayan sürücü ve vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan olabilecek bir patlamaya karşı araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

ALEVLER EKİPLERİN GELMESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının büyümesiyle alevler tırı tamamen sararken, tırın üzerinde bulunan iş makinesi ise sürücü ve çevredekilerin yardımıyla alındı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede söndürme çalışmaları başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından demir yığınına dönen iş makinesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinesi zarar görmedi.