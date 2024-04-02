Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü

Olay, akşam vakti Kumru-Korgan yolunun Ayazlı bölgesinde gerçekleşti. Fatsa’dan Kumru’ya doğru ilerleyen sürücünün kontrolündeki tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla bahçeye uçtu ve bir ağaca çarparak durdu. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucunda, araç sürücüsü ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. İki kişinin cenazesi, yapılan yasal işlemlerin ardından yerel hastanenin morguna nakledildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattı.