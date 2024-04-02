Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü

Kaynak: DHA
Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü
Ordu’nun Fatsa bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında, ‘patpat’ diye adlandırılan bir tarım aracı kontrolünü kaybederek bir bahçeye devrildi. Çarpışmanın etkisiyle durabilen araçta bulunan sürücü ve oğlu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam vakti Kumru-Korgan yolunun Ayazlı bölgesinde gerçekleşti. Fatsa’dan Kumru’ya doğru ilerleyen sürücünün kontrolündeki tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla bahçeye uçtu ve bir ağaca çarparak durdu. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucunda, araç sürücüsü ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. İki kişinin cenazesi, yapılan yasal işlemlerin ardından yerel hastanenin morguna nakledildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

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