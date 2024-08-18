Ordu’da patpatın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, fındık işçilerini taşıyan bir pat pat aracı devrildi. Kaza, Ünye İlçesi Yiğitler Mahallesi Kuzköy mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, aracın sürücüsü direksiyonunun kontrolünü kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.