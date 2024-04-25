Ordu’da polis depoya baskın yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da polis depoya baskın yaptı
Ordu'da emniyet güçlerince bir depoya gerçekleştirilen baskında çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 işyerinde yapılan aramalarda;
-10 kg paketlenmiş tütün
-4 kg kaçak tütün
-7.000 adet içi tütün doldurulmuş makaron,
-6.800 adet bandrolü kesilmiş makaron ele geçirildi.
Ayrıca Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde 2 işyeri ve 1 depoya baskın yapıldı.
-520.000 adet boş makaron
-84.400 adet doldurulmuş makaron,
-30 kg kaçak tütün ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat yapılmıştır.

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