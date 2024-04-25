Ordu’da polis depoya baskın yaptı

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 işyerinde yapılan aramalarda;

-10 kg paketlenmiş tütün

-4 kg kaçak tütün

-7.000 adet içi tütün doldurulmuş makaron,

-6.800 adet bandrolü kesilmiş makaron ele geçirildi.

Ayrıca Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde 2 işyeri ve 1 depoya baskın yapıldı.

-520.000 adet boş makaron

-84.400 adet doldurulmuş makaron,

-30 kg kaçak tütün ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat yapılmıştır.