Ordu'da robot yaraışması

Ordu Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bünyesinde “Türkiye Yüzyılında Teknolojinin Işığında Yunus Emre Diyarında” sloganıyla ROBÜNYE robot yarışması yapıldı.

Yapılan ROBÜNYE yarışmasında geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak ve bunları da öğrencilerin robotik kodlama ile bilişim teknolojilerine olan ilgilerini, odaklarını artırmak düşüncesi ile kent genelindeki 58 takım ile beraber belirlenen jüri karşısında gösterdiler.