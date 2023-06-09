Ordu'da sağanak yağış sonrası dere taştı

Aybastı ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak sonrası bazı noktalarda taşkınlar ve su birikintileri meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika şiddetli devam eden sağanak sonrası Reşadiye-Aybastı yolu üzerindeki Esenli Deresi taştı, bu esnada yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yağışlar sonrası bazı tarım arazilerinde de hasarların meydana geldiği öğrenildi.

Ordu Büyükşehir ve Aybastı Belediyesi ekipleri ilçede meydana rüsubatın temizlenmesi için de çalışmalar yaparken, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan da yağış sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları devam ediyor. (İHA)