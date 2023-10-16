Ordu’da sel sonrası su tahliye çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda işyerini su bastı.

KAYNAK: İHA
Ordu’da sel sonrası su tahliye çalışmaları sürüyor

Vatandaşlar işyerlerindeki su baskınını tahliye ederken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Yağış akşam saatlerinden itibaren şiddetlendi

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı. Etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Sağanak sonrası çok sayıda işyeri ve evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlar ve ekipler mücadele ediyor

Vatandaşlar yağışın akşam saatlerinden itibaren hızlandığını, iş yerinde su baskını olduğunu söyledi. Can kaybının ve yaralanmanın olmadığını ifade eden vatandaşlar, yağışın erken saatlerde etkili olmasının hasarın önüne geçtiğini, kendi imkanları ile suları tahliye ettiklerini, bazı iş yerlerinde hasarın fazla olduğunu belirtti. Öte yandan ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

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