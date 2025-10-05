Ordu’da sıcak asfalt seferberliği: 9 mahallenin ulaşımı rahatladı!

Ulubey ilçesinde sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede gerçekleştirildiği sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak Doğlu Mahallesi'ne konforlu ulaşım getirdi. Doğlu Mahallesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmaları sadece mahalle halkı için değil, çevre mahalleleri için de büyük önem taşıyor. Güzergah Ulubey ilçe merkezi, Yeni Mahalle ve Fındıklı Mahallesi'nin yanı sıra Altınordu ilçesine bağlı Kayadibi, Akkese, Çavuşlar, Öceli, Teyneli ve Kökenli Mahallerinin de ulaşımını kolaylaştırdı.

Doğlu Mahallesi Muhtarı Aytekin Genç, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yolumuz sıcak asfalt ile buluştu. Yolumuzun önemi büyük bir yol. Ulubey'i Altınordu'ya bağlayan ikinci çevre yolu diyebiliriz. Bu yolda yapmış oldukları hizmet dolayısıyla Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Güler'e teşekkür ettiler.