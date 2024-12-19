Ordu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da sokak ortasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ordu'da sokak ortasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.U. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan G.Ö. ile cep telefonu ile konuşarak tartıştı. Bir süre sonra G.Ö., araç ile M.C.U.'nun olduğu adrese geldi. Burada büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U.'ya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Şüpheli G.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi
Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!
Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!
Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Bu deterjanları sakın evinize sokmayın. Kıyafetinizi giyer giymez etkisini gösteriyor!
Bu deterjanları sakın evinize sokmayın. Kıyafetinizi giyer giymez etkisini gösteriyor!
Nikah ücretlerinde rekor artış. 2025'te yeni zam geliyor
Nikah ücretlerinde rekor artış. 2025'te yeni zam geliyor