Ordu’da şüpheli paket alarmı

Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı. Şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri teyakkuza geçti.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Hamdi Türkmen, dolmuştan indikten sonra yükü fazla olduğu için bir kısmını taşıdı. Bir valizini ise şahıs yol kenarında bıraktı. Valizin şüpheli olduğunu değerlendiren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak tahkikat başlattı. Valizin etrafı emniyet şeridi ile kapatıldıktan sonra ise valizin sahibi gelerek, kendisine ait olduğu belirtildi. Yapılan inceleme sonrasında valiz içerisinde tehlikeli bir madde olmadığı görüldü.

Valizin sahibi Hamdi Türkmen, "Arabadan indim, diğer eşyalarımı pazar alanına götürdüm. Sonradan bunu almak için geri geliyordum, bu esnada valizi ihbar etmişler. Buraya geldiğimde polis ekipleriyle birlikte açtığımızda su tesisat ve hırdavat ürünleri çeşitleri var, tehlike arz edecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.