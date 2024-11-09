Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

Kaynak: İHA
Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

Ordu'da bir işyeri sahibini tehdit edip haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da bir işyeri sahibini tehdit ederek haraç isteyen şüpheliler yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Altınordu ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç isteyen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Olayı gerçekleştiren Y.Y (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B. (35) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin, Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 157 adet 9.19 fişek, 17 adet 7.65 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden YY. ve C.A. adli mercilerce tutuklanırken, M.Y. ile A.Y.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler tutuklandı

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