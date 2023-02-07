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Ordu’da TIR kaza yaptı: 1 yaralı

Ordu’da tünel içerisinde meydana gelen TIR kazasında sürücünün yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:19
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Ordu'da TIR kazası

Ordu’da TIR kaza yaptı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Nefise Akçelik Tüneli içerisinde, Samsun’dan Ordu istikametinde meydana geldi.

Mustafa U. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tinelin duvarlarına çarptı.

Kazanın etkisiyle TIR'da büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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