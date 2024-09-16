Ordu’da trafik kazası. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası. 5 yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 otomobilin yaptığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dumantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ünye istikametine seyir halinde ilerleyen 59 yaşındaki S.A.'nın kontrolündeki 60 NL 459 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 40 yaşındaki H.H.'nin kontrolündeki 52 LN 664 plakalı otomobil ile hızla çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücü H.H. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.N.H, B.G.H isimli bebekler ile A.E. (59) ve B.H. (52) yaralandı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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