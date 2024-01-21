Ordu’da ulaşım seferberliği sürüyor

Kaynak: İHA
Ordu’da ulaşım seferberliği sürüyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarını sürdürerek Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu beton ile buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarını da ekleyerek projelerini büyütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Korgan ilçesi Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolu düzenleyerek sürücülere konforlu sürüş deneyimi sunuyor.

2,7 kilometrelik güzergaha sahip olan bağlantı yolunda, beton yol çalışmalarına başlayan ekipler kısa süre içerisinde yolun hizmete sunulacağını bildiriyor.

Yolun yaklaşık 50 adeta kanayan bir yara olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Kısa süre içerisinde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolumuz dar ve bozuktu. İnşallah çalışmalarının bitirilmesiyle yolumuz güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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