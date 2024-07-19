Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak torbacılarına yönelik yapılan operasyon Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 yere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 16,91 sentetik uyuşturucu, 6,33 gram esrar ve 6 aparat ele geçirildi.

Yapılan operasyonla alakalı 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklanırken 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.