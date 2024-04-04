Ordu’da yolda yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: DHA
Ordu’da yolda yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi
Ordu'da sokakta yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğunu tespit ettiği 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Nisan tarihinde sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişilerin R.A. (38), A.Y. (34), M.Ç. (31), M.V. (24), D.Ş. (25) ile B.E. (43) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyip gözaltına aldı.

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Yapılan operasyonlar sonrası şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet 9 mm çapında fişek ve 1 GPS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.

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