Ordu’da yolda yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Nisan tarihinde sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişilerin R.A. (38), A.Y. (34), M.Ç. (31), M.V. (24), D.Ş. (25) ile B.E. (43) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyip gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlar sonrası şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet 9 mm çapında fişek ve 1 GPS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.