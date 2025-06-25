Ordu'da Yunus Emre Tüneli’yle ilgili önemli gelişme

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Daha önce Yunus Emre Tüneli’nin Ordu-Samsun istikametindeki sol tüpünde başlatılan yapım çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

Ünye Yunus Emre Tüneli’nin sağ tüpünde (Samsun-Ordu İstikameti) başlayacak yapım çalışmaları için trafik akışında düzenleme yapılacak.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan bilgilendirmede;

Yunus Emre Tüneli’nin sol tüpünde (Ordu-Samsun istikameti) trafik aktarması yapılacağı ve 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 22.00 ile 24 Haziran 2025 Salı günü saat 06.00 arasında sol tüpün ulaşıma kapatılacağı, bu yöndeki trafiğin Ünye Otogar sapağından Ünye sahil yoluna yönlendirileceği, bu zaman aralığında gerekli trafik işaret ve levhalandırma çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Yapılan bilgilendirmede ayrıca, 24 Haziran 2025 Salı günü saat 06.00’dan itibaren yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar, sağ tüpün (Samsun-Ordu istikameti) trafiğe kapalı olacağı ve ulaşımın sol tüpten (Ordu-Samsun istikameti) iki yönlü olarak sağlanacağı kaydedildi.