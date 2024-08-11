Ordulu işçi elim olayda hayatını kaybetti

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nden 45 yaşındaki Ali Doğrul, ekmek parasını kazanmak için yıllardır olduğu gibi bu seferde enerji nakil hattında çalışmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitti.

Edinilen bilgiye göre; Hakkari Yüksekova'da çalıştığı yüksek gerilim hattında elektrik kesilmediği halde kesildiği şeklinde gelen yanlış bilgi üzerine çıktığı elektrik direğinde akıma kapılması sonrası direkten düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Dorul’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ali Dorul’un cenazesi Yüksekova'dan getirilmesinden ardından 12 Ağustos Pazartesi günü Gölköy Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.