Ordu'nun yarım asırlık sorunu çözülüyor!

Gölköy ilçesi Özlü Mahallesi'nde yarım asırdır çamur ve tozla mücadele eden vatandaşlar artık rahata kavuşuyor. Ekipler, yaklaşık 200 hanenin kullandığı 4 kilometre uzunluğundaki güzergahta asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği güzergahta 1,5 kilometrelik bölümde hizmet tamamlandı. Geriye kalan bölümler ise kısa sürede yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Özlü Mahallesi Muhtarı Ahmedi Zinnuri Akdin, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde asfaltımıza başladık. Bu yolumuz 1982 yılında açıldı. Şu anda yapılan bu hizmet bu zamana kadar aldıklarımızın en iyisi. Öncesinde bu mahallede tozdan, topraktan duramıyorduk. Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmet bizim yıllardır beklediğimiz bir özlemdi. Bu yolu yaklaşık 200 hanemiz kullanıyor" dedi.

Özlü Mahallesi sakinleri ise yapılan asfalt çalışmasını sevinçle karşılarken, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 6,5 yıllık süre içerisinde Gölköy ilçesinde 86 kilometre yolun modern görünüme kavuşturulduğu belirtildi.