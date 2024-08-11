Ordu'yu şiddetli yağış vurdu!

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Ordu'yu şiddetli yağış vurdu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, kısa sürede şiddetini artırırken, bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su basarken, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu-Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanırken, suyun çekilmesi sonrası yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları devam ediyor.

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