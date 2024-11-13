Organ bağışı ile hastalara can oluyorlar

Kaynak: İHA
Organ bağışı ile hastalara can oluyorlar

Çankırı'da organ bağışında ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Vatandaşlar bu duruma dur demek için organ bağışı yaparak nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar.

Organ bağışı sayılarında önceki senelere göre ciddi düşüşler yaşanan Çankırı'da organ bağışları devam ediyor. En çok organ bağışını diyaliz hastaları beklerken 2018-2019 yıllarında 300 ila 400'lere ulaşan bağış sayısı 2024 yılında 24" kadar düştü. Düşüşü fark eden 18 yaşını doldurmuş duyarlı vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ve en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat ederek nakil bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulunuyor.

"UNUTMAYALIM, BİR ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARABİLİR"

Vatandaşları organ bağışına davet eden Dr. Sarıkaya, "Geçmiş dönemlerde Çankırı ilimiz olarak, özellikle 2018-2019 yıllarında bağış sayımız çok yüksek seviyedeydi. Yaklaşık 300-400'leri bulduğumuz bağış sayımız vardı. 2024 yılının ilk 9 ayında maalesef ki organ bağış sayımız, 24 civarında. Organ bağışını en fazla bekleyen diyaliz hastalarımız. Unutmayalım, bir organ bağışı hayat kurtarabilir. Sağlıklı bir geleceğe umut olmak için herkesin organ bağışına destek vermesi gerekiyor" dedi.

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