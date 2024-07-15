Organize Sanayi Bölgesi’nde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Çerkezköy'deki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı döşenirken yaşanan göçükte, alanda çalışma yürüten 2 işçi yaşanan göçük sonucu toprak altında kaldı.
Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonrası göçük bölgesine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Toprak altında kalan işçiler Kadir Aydın ve Hasan Aslan, ekiplerin çalışmaları sonrası göçük altından çıkarıldı.
İşçiler, olay yerinde hazır halde bulunan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Hasan Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Olayla ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı.