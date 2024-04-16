Organları tamir edip ömrü 10 yıl uzatıyor. Elmayı armudu portakalı böyle yiyin. Faydasını 100 katına çıkarıyor

Meyveler, sağlık ve beslenme açısından tartışmasız bir öneme sahiptir.

Birçok kişi, günlük diyetlerine meyve eklemeyi ihmal eder, ancak bu, vücudumuzun bu besinlerden yoksun kalması anlamına gelir.

Meyveler mevsimlik olduğundan, yılın farklı zamanlarında çeşitli meyvelerden yararlanabiliriz.

Her meyvenin kendine özgü rengi ve besin profili vardır, bu da onları yıl boyunca tüketmek için mükemmel bir seçenek yapar.

Meyveler, yaşlanmayı yavaşlatan ve sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olan antioksidanlar bakımından da zengindir.

Meyve tüketiminin zamanlaması konusunda farklı görüşler bulunmakta.

Bazı sağlık uzmanları, sabahları meyve yemenin, vücudun şekerleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olacağını belirtir.

Diğerleri ise, öğleden sonra atıştırmalık olarak meyve tüketmenin ideal olduğunu savunur.

Yemeklerle birlikte meyve yemenin sindirimi zorlaştırabileceği düşünülür, çünkü meyveler lif bakımından zengindir ve pişmiş yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde sindirim süreci yavaşlayabilir.

Birçok diyetisyen, meyve tüketiminin en sağlıklı yolunun öğün aralarında olduğunu önerir.

Bu, atıştırmalık olarak işlev görebilir ve yemek porsiyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Meyvelerin sağladığı faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için doğru zamanda tüketilmesi önerilir.

İSTEDİĞİNİZ ZAMAN TÜKETİN

Meyve tüketiminin öğün saatlerine yakın olmasının büyük bir zararı yoktur.

Sabahın erken saatlerinde veya öğün aralarında meyve yemek idealdir, ancak eğer bağırsakla ilgili önceden var olan bir sorununuz yoksa öğünlerinize meyve eklemenizde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, diğer karbonhidratları buna göre ayarladığınızdan emin olun.

KURU MEYVELER TAZE MEYVENİN YERİNİ TUTAMAZ

Uzun süre saklanan gıdalar, taze olanların besin değerini tam olarak koruyamayabilir.

Bu, meyveler için de geçerlidir. Pazar taleplerini karşılamak için kuru meyve kullanımını teşvik eden markalar olsa da, kurutulmuş meyve formları sadece ara sıra tüketilmelidir ve taze meyvenin yerini alamaz.

MEYVE YEMEK KAN ŞEKERİNİZİ YÜKSELTMEZ

Meyveler doğal şeker içerse de, kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkileri sınırlıdır.

Çoğu meyve düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerinizi aniden yükseltmeyeceği anlamına gelir.