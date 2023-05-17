Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay öldü iddiası ortalığı karıştırdı

79 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay'ın öldüğüne dair iddialar sosyal medyada çok konuşuldu. Oğlu Altan Gencebay tarafından bu iddiaların asılsız olduğu açıklandıktan sonra sosyal medya kullanıcıları Orhan Gencebay kimdir aramaları yaptı.

Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay öldü iddiası ortalığı karıştırdı

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.

Beyaz Kelebekler grubunun da eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmi birlikteliği devam etmektedir. Oğlu Altan Gencebay hâlen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.

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