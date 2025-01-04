Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'ten Ferdi Tayfur’a duygusal veda

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi. Burada düzenlenen anma töreni, sevenlerini ve sanat camiasını bir araya getirdi.

Levent'te kılınacak cenaze namazı öncesinde, Beyoğlu'nda bulunan AKM önünde toplanan yakınları ve hayranları yoğun bir kalabalık oluşturdu.

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN YOĞUM KATILIM

Törene Tayfur ailesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih ve Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl gibi birçok tanınmış isim katıldı.

Sahnede bir konuşma yapan Arabesk’in usta isimlerinden Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un tabutunu öperek veda etti. Bu duygusal anlar, salondakileri derinden etkilerken, Gencebay'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"O BENİM KARDEŞİM"

Geçmişte Ferdi Tayfur ile aralarını açmak için birçok yalan söylendiğini hatırlatan Gencebay, "Bizi Ferdi'ci, Orhan'cı diye ayırmışlardı. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için de bir dolu yalanlar söylediler. Biz son ana kadar haberini yeğeninden aldık. Biz çok iyi bir dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Hz. Mevlana der ki, 'Biz mana aleminin erlerindeniz.' Bu dünyada maddi ve manevi alem vardır. Maddi alemde elle tutulur, gözle görülür her şey. Mana aleminde görülmez, hissedilir. O mana alemi bizi yaşatır. Biz sanatçılar o mana aleminin insanlarındanız. Hem maddi hem mana alemini alkışlayan kesinlikle halkımızdır. Halkımızın ilgisi bizleri motive etmiştir, biz de o sayede neler yarattık” şeklinde konuştu.

"SANATÇIYI YAŞATALIM Kİ SANAT YAŞASIN"

“Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü” diyen Gencebay, “Biz onunla çok yakın iki kardeştik. Şu anda 39 derece ateşim de var, onun için karşınıza böyle çıktım özür diliyorum. Sevgili kardeşimi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimiz. Ayrıca sanatçıyı yaşatalım ki sanat yaşasın. Sanatı sanatçı yapar" ifadelerini kullandı.

"MÜZİK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Törende konuşan İbrahim Tatlıses de, usta sanatçıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Bir hafta önce Ferdi Tayfur’la görüntülü konuşma yaptığını vurgulayan Tatlıses, "Müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda minder atarlardı. Ferdi abi geldi minder bitti dedi. Minder atıyorlar dedi. Sonra öğrendik ki o minder tezahuratmış. Fuar öyle bir fuardı. Fuar ondan da sorulur diyebilirim" diye konuştu.

Tatlıses, Tayfur’a şu sözlerle veda etti: "Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var, ölümüne. Prens sana uğurlar olsun. Benim bu halimden üzüntü duymayın. Üzülürüm. Her şey Allah'tan. Başımız sağ olsun. Ülkemizin, sanat camiamızın başı sağ olsun. Kısmet neyse o olacak. Sen de harika görevler yaptın. Maltepe'de pavyonda çalışıyorum. Derbeder filmi oynuyor. İçerisi izdaham. İbrahim Tatlıses dedik. Zar zor girebildik. "