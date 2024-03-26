Orhan Gencebay ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın arasındaki anlık gerginlik

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Orhan Gencebay ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın arasındaki anlık gerginlik
Orhan Gencebay Murat Kurum'un iftarına katıldı, Ali Yerlikaya'nın samimi tavırları karşılıksız kalınca o anlar sosyal medyada gündem oldu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Murat Kurum'un Hilton Otelinde düzenlediği iftar programına katılarak Kurum'a destek verdiler. Ancak fotoğraf çekimi sırasında yaşanan ilginç anlar dikkat çekti. Ali Yerlikaya, Orhan Gencebay'ın omzuna elini attı ancak Gencebay yanıt vermedi. Bu durum, sosyal medyada da gündem oldu ve birçok kişi tarafından yorumlandı. Kimileri bu durumu Gencebay'ın tepkisi olarak yorumlarken, kimileri ise basit bir anlık durum olarak gördü.

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