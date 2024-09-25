Orhan Gencebay’a soğuk duş! Oğlu nikahına çağırmadı

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Orhan Gencebay’a soğuk duş! Oğlu nikahına çağırmadı

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, bir süredir aşk yaşadığı Berna Arduç ile dünyaevine girdi. Bu mutlu günlerine ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın nikaha davet edilmediği öğrenildi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay sade bir törenle Beykoz'daki bir mekânda evlendi. Altan Gencebay’ın bu ikinci evliliği.

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Kişisel sosyal medya hesabından mutlu günlerini peş peşe paylaşan Altan Gencebay "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" notunu düştü.

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Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Orhan Bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler."

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