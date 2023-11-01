Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir'in ünlü binalarından Taray Apartmanı'nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında komşusu olan diğer apartman sakinleriyle mahkemelik oldu.

Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

Orhan Pamuk'un kitapları sığmadığı için toplamda 6 daire aldığı 50 yıllık Taray Apartmanı için riskli yapı kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi ve yıkımı gerçekleşmeden diğer kat malikleri, apartmanın güçlendirilmesi istemiyle dava açarak nihai karar verilinceye kadar apartmanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdılar. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Güneş Çelikcan'ın avukatı Şeyma Toker ile usulen davalı tarafta bulunan 12 kişi ve davalı Orhan Pamuk ve avukatları katıldı. Hakim, Orhan Pamuk'un vekili tarafından reddi hakim talebinde bulunulduğunu ve bu talebin reddine karar verildiğini ifade etti.

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"YIKIM DURDURULMASINA YÖNELİK TEDBİR DEVAM ETSİN"

Davacı avukatı Şeyma Toker, İdare Mahkemesince binanın riskli olduğu ve binada güçlendirme yapılabileceğinin, buna görevli mahkemenin de sulh hukuk mahkemesinin olduğunun ifade edildiğini belirterek "Öncelikle binanın yıkımının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının devamına ve davanın kabul edilmesine karar verilmesini talep ederim" dedi.

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"ÇÜRÜKTÜR, TEDBİR KALDIRILSIN"

Orhan Pamuk ise "Olayın hem insani hem de hukuki boyutu vardır. Sağlamlaştırma için kat maliklerinin 5'te 4'ünün istemesi gereklidir. Binanın 5'te 2'sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5'te 4'ünü bulmak dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkansızdır. Bu dava uzatmaya yöneliktir. Çeşitli şekillerde uzatılıyor. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın" dedi.

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PAMUK'UN AVUKATI TEDBİRİN YASAYA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU

Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör de 2022 Nisan ayında binanın riskli olduğuna dair rapor alındığını kaydederek "Bu tedbirin yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ülkede deprem gerçeği varken, devlet yöneticileri tarafından kentsel dönüşüm denirken yasaya göre çoğunluğun sağlanması zordur. Mahkeme böyle devam ederse 3-4 yıl daha bina riskli halde kalmış olacak. Uygulama yönetmeliğinin 8. maddesi yapı ruhsatının 60 gün içinde kat maliklerince alınması gerektiğini belirtiyor. Bu sağlanmadığından ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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"HERKES BİNASINI YAŞATMAK İSTİYOR"

Davalı Seyhan Akarlar'ın avukatı Gökberk Erdinç, "Biz de apartmanın 5'te 3'üne sahibiz, yıkılmasın güçlendirilsin diyoruz. Tedbir kararı devam etsin" dedi. Davalı Fatma Yıldız Kunutku'nun avukatı, "Herkes binasını yaşatmak istiyor. Güçlendirme imkanı olan bir yapının yıkılmasını istemiyorlar" dedi.

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PAMUK'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mahkeme, davacı avukatının Beyoğlu, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan Taray Apartamanı'nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar tedbiren durdurulmasına yönelik Orhan Pamuk'un avukatı tarafından yapılan itirazın reddine, ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkeme, Taray Apartmanı'nda keşif yapılmasına da karar verdi.

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