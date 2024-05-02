Orhan Uğuroğlu sevmediği siyasetçileri tek tek saydı. Devletin gizi bilgilerini CİA'ya verdirttiler

Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Uğuroğlu sevmediği siyasetçileri tek tek saydı. Devletin gizi bilgilerini CİA'ya verdirttiler
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu “Tonton Özel Tonton Özel” başlıklı yazısında sevmediği siyasetçileri açıkladı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu bugün Tonton Özel Tonton Özel başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Uğuroğlu yazısının bir kısmında hangi siyasetçileri sevdiğini hangilerini sevmediğini açıkladı.

Yazısında Uğuroğlu “Muhalefet ile kavga edenini, hakaretler yağdıranını, bir abidesi olanını. Devletin sırlarını Amerika'nın eline verenleri… SEVMİYORUM” İfadelerini kullandı.

İŞTE ORHAN UĞUROĞLU’NUN YAZISINDAN O KESİT:

Siyasetçilerin;

Muhalefet ile kavga edenini,

Hakaretler yağdıranını,

Kibir abidesi olanını,

Siyasi rakiplerini küçük görenini,

Devlet makamlarını hizmet değil rant kapısı görenlerini,

Milletin haklarını gasp edenlerini,

Emeklileri, emekçileri ve işçileri yoksulluk sınırı altına düşürenleri,

Yasa ve anayasayı çiğneyenlerini,

Rakiplerine kumpas kuranlarını,

Yalan, dolan ve iftira atanlarını,

Devletin şerefli askerlerine kumpas kurup cezaevlerine gönderenlerini,

Devletin kurum ve kuruluşlarını cemaat ve tarikatlara teslim edenlerini,

Türkiye’yi 15 Temmuz hain darbesine adım adım götürenlerini,

Devlet sırlarının hain teröristler eli ile Amerika’nın eline geçmesine onay verenlerini,

Anayasal meşruiyeti olmadan seçilmiş cumhurbaşkanı olanı,

Anayasa Mahkemesi kararlarını anayasayı çiğneyerek uygulatmayanları,

Özgür medyayı ve özgür gazetecileri baskı altına alanları,

Yandaş medyaya devletin tüm imkânlarını seferber edenleri SEVMİYORUM…

Ben kalpleri sevgi ve kardeşlik dolu siyasetçileri çok SEVİYORUM.

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