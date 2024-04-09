Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: 16 yolcu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: 16 yolcu hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’den İzmir’e seyreden yolcu otobüsü Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, 16 yolcu dumandan etkilendi.

İzmir seferi için Kocaeli’den kalkan Mürsel Duran idaresindeki, Acarlar Turizm şirketine ait yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda yanmaya başladı.

Alevleri fark eden otobüs şoförü sağ şeride çektiği araçtaki 39 yolcuyu tahliye etti.

Kısa sürede alev topuna dönüşen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüs ise hurdaya döndü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 16 yolcu bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yolcuların Bergama’da bulunan bir tesise çalışan olarak gittiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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