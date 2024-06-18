Orhangazi'de motosikletle kaza yapan mühendis hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay Erdil, 34 EFA 212 plakalı motosikletiyle Yeniköy'den ilçe merkezi istikametine doğru seyrederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Erdil'e, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdil, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdil, hayatını kaybetti.

Mühendis Tuncay Erdil'in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.