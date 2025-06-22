Orkun Kökçü ilk kez konuştu: 'Bazen kontrolümü kaybediyorum...'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica'nın Auckland City ile karşılaştığı maçta milli futbolcu Orkun Kökçü ile teknik direktörü Bruno Lage arasında yaşanan tartışma gündem oldu.

24 yaşındaki futbolcu yaşanan tartışmayla ilgili ilk defa konuştu. Kökçü şunları söyledi:

"Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.

Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil."

Milli oyuncu Orkun Kökçü, Auckland City maçının 60'ıncı dakikasında oyundan alınarak yerini Renato Sanches’e bırakmıştı. Kökçü saha kenarına gelirken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterirken Lage da ağzını kapatarak Kökçü'ye yanıt vermişti.