Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş’ın kapısından dönmüş. 'Transfere çok yaklaşmıştık'

Bir dönem Beşiktaş’ta görev alan Kasımpaşa CEO’su Serkan Rençber’den flaş itiraf geldi. Rençber, Beşiktaş’ta görev aldığı dönemde Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü’nün transferini çok istemesine rağmen gerçekleşmediğini söyledi. Rençber, o dönem Beşiktaş’taki yöneticilerin “Hoca genç oyuncuya sıcak bakmıyor” diyerek transfere kapıyı kapattıklarını söyledi.

HT Spor’da konuşan Serkan Rençber şunları söyledi:

"Beşiktaşlı dostlarım iyi dinlesin. Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu, çok istedim. Yönetime söyledim, isimler bende kalsın.

'Çok istiyorum' dedim. 'Hoca düşünmüyor. Hoca, genç oyuncuya sıcak bakmıyor. Hocanın hedefi şampiyonluk.' dediler.

Ne dedim biliyor musunuz? 'Ben, Beşiktaş'ın geleceğine transfer yaparken 5 maç sonra kaybedip görevde olmayacak. Ya da sezon sonu görevi bırakacak bir teknik adam üzerinden plan yapmam. İster oynatsın ister oynatmasın. Ferdi Kadıoğlu, özellikle Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın geleceği. Bırakın ben, bu yatırımı yapayım' dedim. 'Olmaz' dediler. 'Orkun Kökçü'den daha iyisini bulduk' dediler, Muhayyer Oktay çıktı.

Ferdi Kadıoğlu transferine çok yaklaşmıştık. Tamamen strateji ve planlama hatasıydı.

Yanlış bir organizasyon yaptık ve transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe aldı. Hem çok iyi sezonlar geçirdi hem de çok iyi para kazandı."