Orman kampının açılış tarihi belli oldu

Didim Belediyesi tarafından işletilen Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyaretçilere açılıyor. Kamp alanlarlarının da kurulduğu tabiat parkı bugün itibariyle açıldı.

Orman kampı 2014 yılından beri belediyeye ait şirketler tarafından işletiliyor.

Kamptaki genel saha temizliği ve hizmetler belediye tarafından sağlanıyor.

Tavşan Burnu Milli Park bünyesinde wc, duş, elektrik kullanım hizmetleri, market ve kafeterya hizmeti veriliyor.

Kampçılar hem kendi çadırlarını kurabiliyor hem de Belediyeden çadır kiralanabiliyor.

Denize sıfır, ağaçlar altında, sakin yapısıyla herkesin beğenisini toplayan kampta 24 saat güvenlik görevlileri bulunuyor.

Hem şehir içinden hem şehir dışından binlerce insen pikniğe ve kampa geliyor.