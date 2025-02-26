Orman yangını! Binlerce kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Kaynak: DHA
Orman yangını! Binlerce kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya’nın Iwate eyaletinde ormanlık alanda nedeni henüz öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler orman yangını nedeniyle bölgede oturanlar tahliye uyarısında bulundu.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü ve yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Bölgedeki 2 okulda ise tedbir amacıyla yarın geçici olarak eğitime ara verildi. Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

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