Orman yangını büyümeden söndürüldü

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler hızla sevk edildi. Müdahale için 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı kullanıldı. Sarp bir arazide meydana gelen yangına 700 metre hortum sererek müdahale eden ekipler, yoğun çabalar sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Kontrol altına alınan yangın sonrası, ekipler olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.