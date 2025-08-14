Orman yangınında 550 araç kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA
Orman yangınında 550 araç kullanılmaz hale geldi

Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları, Patras’taki gümrük idaresinin otoparkına sıçraması sonucu 550 araç kül oldu.

Yunanistan’da liman şehri Patras’ta gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan liman şehri Patra’da orman yangınları devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Patras Gümrük İdaresi’ne ait tesislerde park halinde bulunan 550 aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer, yanan araçların çoğunun kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu bildirdi.

Patras Belediyesi’ne bağlı bazı bölgelerde tahliye emri verildiği ve tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı kaydedildi.

