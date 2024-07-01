Orman yangınında 7 dönümlük arazi zarar gördü

Türkiye yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeni ile orman yangınları ile boğuşuyor. Kırklareli’de meydana gelen yangınlar ile mücadele ediyor. Kırklareli’de meydana gelen orman yangınının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kuzulu köyü yakınlarındaki orman yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa zamanda söndürüldü. Hasar tespit çalışmalarında toplamda 7 dönümlük alan zarar gördü.