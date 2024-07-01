Orman yangınında 7 dönümlük arazi zarar gördü

Kaynak: AA
Orman yangınında 7 dönümlük arazi zarar gördü

Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 7 dönümlük alan zarar gördü.

Türkiye yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeni ile orman yangınları ile boğuşuyor. Kırklareli’de meydana gelen yangınlar ile mücadele ediyor. Kırklareli’de meydana gelen orman yangınının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kuzulu köyü yakınlarındaki orman yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa zamanda söndürüldü. Hasar tespit çalışmalarında toplamda 7 dönümlük alan zarar gördü.

aa-20240701-35023190-35023186-kirklarelinde-cikan-yanginda-7-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu-1.jpg

aa-20240701-35023190-35023186-kirklarelinde-cikan-yanginda-7-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu.jpg

aa-20240701-35023190-35023187-kirklarelinde-cikan-yanginda-7-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu.jpg

aa-20240701-35023190-35023188-kirklarelinde-cikan-yanginda-7-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu.jpg

aa-20240701-35023190-35023189-kirklarelinde-cikan-yanginda-7-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu.jpg

Son Haberler
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor Kültür Sanat
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor
Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku Spor
Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor' Gündem
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor'
Melis Yılmaz imzayı attı Spor
Melis Yılmaz imzayı attı
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor Spor
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir' Gündem
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir'