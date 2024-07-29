Orman yangınının çıktığı elektrik hattı küle döndü

Kaynak: İHA
Orman yangınının çıktığı elektrik hattı küle döndü

Antalya’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken alevlerin ilk çıktığı elektrik hattının küle döndüğü görüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının elektrik direğinin devrilmesi sonrası çıktığı öğrenildi. Geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle bazı sera ve evler zarar görürken yetkililerin bölgede zarar tespit çalışmaları da başladı. Yangının ilk çıktığı noktada ise elektrik direklerinin küle döndüğü görüldü. Direklerden geriye üst kısımlarında bulunan demir parçalar ve porselen izolatörler kaldı.

Elektrik tellerinin yanan direkler nedeniyle yerlerde olduğu görülürken yer yer tellerde kopmalar olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kopan hat nedeniyle bölgenin büyük kısmında elektrik verilemezken vatandaşlar buzdolaplarında bulunan malzemeleri elektrik olan noktalarda bulunan yakınlarına götürdü.

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