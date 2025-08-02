Orman yangınları için anonslu uyarı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Şefliği, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler, yangın riski yüksek bölgelerde denetimlerini arttırırken, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla da araçlarla anons yaparak uyarılarda bulunuyor.

Jandarma ekipleri devriye aracıyla yaptığı anonslarda vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları ve yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Aynı zamanda şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi anons edildi.

Orman İşletme Şefliği ile koordineli yürütülen çalışmada yangınlara karşı erken müdahale ekipleri hazır tutulurken, olası yangınlara karşı bölge halkının duyarlılığı da ön plana çıkıyor.

Yetkililer, yangınlarla mücadelenin sadece kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.